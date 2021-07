Calabria | riunione tavolo centrosinistra per chiudere su candidatura Bruni**

(Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) -deldelin Calabria persulladella scienziata Amalia Bruni. Partecipano Pd, M5s, Art 1, Socialisti, Verdi, Io resto in Calabria, A testa alta, Calabria civica, Repubblicani europei, Demos. Nelladi inizierà anche a parlare di impianto della coalizione, programma e codice etico.

Advertising

lametino : Regionali, centrosinistra e M5s unito su candidatura Amalia Bruni: oggi nuova riunione - - zazoomblog : Strutture psichiatriche a Reggio Calabria arriva la svolta dopo una lunga riunione alla Cittadella: “a giorni il pa… - zazoomblog : Strutture psichiatriche a Reggio Calabria arriva la svolta dopo una lunga riunione alla Cittadella: “a giorni il pa… - citynowit : Il consigliere di opposizione chiede di dedicare una riunione in commissione all'emergenza idrica. Albanese cerca s… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calabria riunione

... professionisti e politici tra i quali l'ex presidente del Consiglio regionale della... la cura delle operazioni imprenditoriali, anche sofisticate, partecipando alla, con altri ...... professionisti e politici tra i quali l'ex presidente del Consiglio regionale della... la cura delle operazioni imprenditoriali, anche sofisticate, partecipando alla, con altri ...Riunione in Cittadella con le associazioni della Calabria. Il presidente: «Insieme per programma comune». L’assessore: «Grande contributo da Regione» «L’incontro di oggi precede l’emanazione di un ...News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...