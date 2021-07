Calabria, raccolta firme irregolari: arrestato sindaco di Trebisacce (Di martedì 13 luglio 2021) Il sindaco del comune calabrese di Trebisacce, in provincia di Cosenza, Francesco Mundo è stato arrestato con l'accusa di irregolarità nella raccolta delle firme per la presentazione della lista 'Io resto in Calabria', nella quale era candidato al Consiglio regionale in occasione delle elezioni Regionali del 2020. I finanzieri lo hanno messo agli arresti domiciliari eseguendo un'ordinanza del gip nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Castrovillari nella quale sono indagate complessivamente 18 persone. Nel corso dell'operazione, denominata "Mayor" (che ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 luglio 2021) Ildel comune calabrese di, in provincia di Cosenza, Francesco Mundo è statocon l'accusa dità nelladelleper la presentazione della lista 'Io resto in', nella quale era candidato al Consiglio regionale in occasione delle elezioni Regionali del 2020. I finanzieri lo hanno messo agli arresti domiciliari eseguendo un'ordinanza del gip nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Castrovillari nella quale sono indagate complessivamente 18 persone. Nel corso dell'operazione, denominata "Mayor" (che ...

