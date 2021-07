Calabria | ok unanime tavolo centrosinistra a proporre a Bruni di candidarsi**

(Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Via libera all'unanimità da parte ildelcalabrese diad Amaliadi candidarsi. Si apprende da fonti della coalizione.

