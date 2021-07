Calabria, arrestato il sindaco di Trebisacce: “Irregolarità nella raccolta firme della sua lista per le elezioni regionali, truffa e concussione” (Di martedì 13 luglio 2021) Irregolarità nella raccolta firme della lista,”Io resto in Calabria”, con cui era candidato alle elezioni regionali del 2020, truffa e concussione. Per questo è stato messo agli arresti domiciliari il sindaco di Trebisacce Francesco Mundo, nell’ambito di un’indagine della guardia di finanza di Sibari, denominata “Mayor” e coordinata dalla Procura di Castrovillari, che vede indagate altre 17 persone, tra cui due dipendenti del Comune che sono stati sospesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021),”Io resto in”, con cui era candidato alledel 2020,. Per questo è stato messo agli arresti domiciliari ildiFrancesco Mundo, nell’ambito di un’indagineguardia di finanza di Sibari, denominata “Mayor” e coordinata dalla Procura di Castrovillari, che vede indagate altre 17 persone, tra cui due dipendenti del Comune che sono stati sospesi ...

