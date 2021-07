Advertising

fattoquotidiano : Regionali Calabria, centrosinistra e M5s ci riprovano: la nuova candidata è la scienziata Amalia Bruni - TelemiaLaTv : Calabria, Amalia Bruni è la candidata del centrosinistra alla Regione - GiorgioAntonel1 : RT @ultimenotizie: Amalia Bruni è la candidata del centrosinistra e del M5s alla presidenza della Regione #Calabria. Lo schieramento che la… - Siciliano741 : RT @ultimenotizie: Amalia Bruni è la candidata del centrosinistra e del M5s alla presidenza della Regione #Calabria. Lo schieramento che la… - ultimenotizie : Amalia Bruni è la candidata del centrosinistra e del M5s alla presidenza della Regione #Calabria. Lo schieramento c… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Amalia

Lo schieramento che sostieneBruni è composto da Pd, M5s, Art 1, Socialisti, Verdi, Io resto in, A testa alta,civica, Repubblicani europei, Demos.Bruni , la scienziata a cui il centrosinistra ha proposto la candidatura alla presidenza della Regionesi è collegata alla riunione, in modalità on line dei rappresentanti dello ...Il fondatore di “Tesoro Calabria”: “E’ la figura giusta per opporsi al nefasto sistema di potere che, con la candidatura di Occhiuto, propone il solito “uomo di apparato”” La candidatura della ...Amalia Bruni è la candidata del centrosinistra e del M5s alla presidenza della Regione Calabria. "Ho deciso di partecipare per innescare un riscatto, cambiando l'assioma secondo cui tanto è inutile pr ...