Bus prende fuoco in galleria in Lombardia, passeggeri salvati da autista (Di martedì 13 luglio 2021) È una storia a lieto fine quella che si è sviluppata nella mattinata di martedì 13 luglio sulla Superstrada 36, in Lombardia. L'arteria che collega Lecco alla provincia di Sondrio ha visto divorare dalle fiamme in galleria un pullman che stava portando venticinque bambini, provieniti da Lipomo, in provincia di Como, a Livigno. Il rogo si è verificato all'altezza di Lierna e, ad evitare il peggio, è stata la solerzia dell'autista che si è accorto di un guasto che avrebbe potuto generare le conseguenze che si sono verificate. passeggeri tra i 10 ed i 13 anni Hanno tutti tra i 10 ed i 13 anni e stanno tutti bene i ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 luglio 2021) È una storia a lieto fine quella che si è sviluppata nella mattinata di martedì 13 luglio sulla Superstrada 36, in. L'arteria che collega Lecco alla provincia di Sondrio ha visto divorare dalle fiamme inun pullman che stava portando venticinque bambini, provieniti da Lipomo, in provincia di Como, a Livigno. Il rogo si è verificato all'altezza di Lierna e, ad evitare il peggio, è stata la solerzia dell'che si è accorto di un guasto che avrebbe potuto generare le conseguenze che si sono verificate.tra i 10 ed i 13 anni Hanno tutti tra i 10 ed i 13 anni e stanno tutti bene i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Venticinque bambini sono stati messi in salvo stamattina prima che un autobus prendesse fuoco in galleria lungo la… - RaiNews : Bus prende fuoco nel lecchese, autista salva 25 bambini - Avvenire_Nei : Bus prende fuoco in galleria. L'autista salva i 25 ragazzini a bordo - infoitinterno : Bus con bimbi a bordo prende fuoco in galleria, l'autista li salva - il_brigante07 : RT @Agenzia_Italia: Bus prende fuoco in galleria sul lago di Como, l'autista mette in salvo 25 bambini -