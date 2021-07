Burger King lancia il nuovo hamburger con la salsa di cioccolato (Di martedì 13 luglio 2021) Quante ore di volo ci separano dalla Malesia? Circa undici. E cosa saranno mai undici ore di viaggio quando una volta atterrati possiamo catapultarci da Burger King per assaggiare un panino con pollo fritto e salsa di cioccolato? I menu delle catene di fast food ci riservano sempre sorprese che fanno rabbrividire l'opinione pubblica, ma che nel profondo del nostro cuore risvegliano quella curiosità (sarà il gusto dell'orrido) che ci fa venire una voglia pazza di provare anche le opzioni più strambe. Gli hamBurger sono territorio di audace creatività e dopo aver visto il ramen Burger, in ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 luglio 2021) Quante ore di volo ci separano dalla Malesia? Circa undici. E cosa saranno mai undici ore di viaggio quando una volta atterrati possiamo catapultarci daper assaggiare un panino con pollo fritto edi? I menu delle catene di fast food ci riservano sempre sorprese che fanno rabbrividire l'opinione pubblica, ma che nel profondo del nostro cuore risvegliano quella curiosità (sarà il gusto dell'orrido) che ci fa venire una voglia pazza di provare anche le opzioni più strambe. Gli hamsono territorio di audace creatività e dopo aver visto il ramen, in ...

