Buongiorno dalla Borsa 13 luglio 2021

Leggi su quifinanza

(Di martedì 13 luglio 2021) (Tele) – Lieve aumento per ladi New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,36%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,35%, portandosi a 14.877,89 punti. Tokyo allunga timidamente il passo dello 0,52% e chiude a 28.718,2 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,14%), archiviando le contrattazioni a 15.161,5 punti. Modesta diminuzione per ladi Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,22%; bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,27%; senza slancio Parigi, che ...