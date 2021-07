Bufera italiana sul principe William che lascia lo stadio e non saluta Mattarella

(Di martedì 13 luglio 2021) Il contegno deldopo la sconfitta dell’Inghilterra alla finale degli Europei è stato ammirato da molti. Il futuro erede al trono, infatti, ha poco dopo pubblicato anche un post in cui si congratulava con l’Italia per la vittoria. Ma le riflessioni a freddo fanno emergere dei dettagli che pongono i Cambridge nellaper il comportamento considerato poco sportivo nei confronti degli Azzurri e del Presidente. Ilnellaper la mancata premiazione degli Azzurri Alla finale degli Euro2020 non è mancato ...

Advertising

gigicalesso : RT @SI_sinistra: Manifesti anti #ddlZan a #SanBenedetto, è bufera. Fratoianni: “Trogloditi” Il segretario di Sinistra Italiana: 'Vero e pro… - anto5stars : RT @SI_sinistra: Manifesti anti #ddlZan a #SanBenedetto, è bufera. Fratoianni: “Trogloditi” Il segretario di Sinistra Italiana: 'Vero e pro… - pepdecr : RT @SI_sinistra: Manifesti anti #ddlZan a #SanBenedetto, è bufera. Fratoianni: “Trogloditi” Il segretario di Sinistra Italiana: 'Vero e pro… - fedeli_paolo : RT @SI_sinistra: Manifesti anti #ddlZan a #SanBenedetto, è bufera. Fratoianni: “Trogloditi” Il segretario di Sinistra Italiana: 'Vero e pro… - NFratoianni : RT @SI_sinistra: Manifesti anti #ddlZan a #SanBenedetto, è bufera. Fratoianni: “Trogloditi” Il segretario di Sinistra Italiana: 'Vero e pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera italiana

Il Sussidiario.net

La principessa Carolina di Borbone è finita, suo malgrado, nella. La discendente del casato franco - italiano delle Due Sicilie è stata presa di mira da ... Adesso sei? Dove vivi? In ...Le parole di Ceniccola non sono però piaciute alla conduttrice televisiva, showgirl e cantautricela quale si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social dimostrando ancora una volta di ...Terni, 13 luglio 2021 - “Mi chiami consigliera e non consigliere”. Ma il vicepresidente si rifiuta e in Consiglio comunale, in modalità 'da remoto', è bufera. Da una parte la consigliera del M5S, Vale ...La principessa delle Due Sicilie, discendente di Ferdinando II, ricoperta di insulti e critiche per aver esultato per la vittoria degli Azzurri a Euro 2020 ...