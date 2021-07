Bruno Astori | “Davide ha corso con Giorgio e gli altri ragazzi in questo Europeo”

(Di martedì 13 luglio 2021), fratello di, difensore della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018, ha voluto dedicare un post per ringraziare il capitano della Nazionale,Chiellini, che ieri durante il suo disdal Quirinale, ha dedicato la vittoria dell’anche all’ex numero 13 Viola: “Penso cheabbiaal fianco die deidurante ogni passo di.La loro dedica va oltre ogni circostanza e le lacrime disono quelle di ...

... Giorgio Chiellini al Quirinale dal presidente Mattarella ha scelto di dedicare la vittoria del titolo a Davide. Oggi il fratello dello scomparso difensore italiano,, ha voluto ...Lungo post su Instagram di ringraziamento per gli azzurri di Roberto Mancini da parte di, fratello di Davide , compianto difensore che ci ha lasciato nel 2018. Ieri, al Quirinale, capitan Giorgio Chiellini gli aveva dedicato il titolo europeo dell'Italia e adesso è arrivata ...Post su Instagram di ringraziamento e toccante vicinanza di Bruno Astori ai compagni di Nazionale di Davide che ha indossato la maglia azzurra per 14 volte e segnato un gol indimenticabile, come lui ...Le prestazioni di Giorgio Chiellini (e Leonardo Bonucci) confermano un vecchio adagio del calcio: l’attacco ti fa vendere biglietti, la difesa ...