Brave and beautiful, anticipazioni: il dottore ritrovato morto (Di martedì 13 luglio 2021) Suhan ha seguito Cesur per scoprire se nasconde qualcosa ma l’unica cosa che ha capito è che non ha un figlio come sospettava. Tra i due c’è un certo feeling ma ad interrompere una vicinanza particolare è stato proprio Cesur. Nel mentre il dottore di Cahide ha deciso di non dire la verità riguardo alla gravidanza. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della nuova puntata di domani di Brave and beautiful, mercoledì 14 luglio 2021. Hulya andrà in ospedale dove è ancora ricoverata Cahide perché dovrà mettersi d’accordo ma soprattutto per trovare un modo per dimostrare che la donna è veramente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 luglio 2021) Suhan ha seguito Cesur per scoprire se nasconde qualcosa ma l’unica cosa che ha capito è che non ha un figlio come sospettava. Tra i due c’è un certo feeling ma ad interrompere una vicinanza particolare è stato proprio Cesur. Nel mentre ildi Cahide ha deciso di non dire la verità riguardo alla gravidanza. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con ledella nuova puntata di domani diand, mercoledì 14 luglio 2021. Hulya andrà in ospedale dove è ancora ricoverata Cahide perché dovrà mettersi d’accordo ma soprattutto per trovare un modo per dimostrare che la donna è veramente ...

redazionetvsoap : La cosa si fa delicata e pericolosa... #braveandbeautiful #anticipazioni - SarahPatellaro : Perché per Brave and Beautiful fanno una sola pubblicità e per #LoveIsInTheAir centomila ? ?? Non se ne può più ?? - redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #13luglio - lararu2015 : RT @CIAfra73: SerieTivu: #BraveAndBeautiful settimana dal 12 al 16 luglio 2021 di #CesurveGüzel · IL PRIMO BACIO TRA SUHAN E CE... https://… - VelvetMagIta : “Beautiful”, “Una vita”, #LoveIsInTheAir” e “Brave and Beautiful” anticipazioni #Mediaset fino al 16 luglio… -