Bordoni | Lega a favore per cittadinanza Milite Ignoto | Bortuzzo e Segre

(Di martedì 13 luglio 2021) Roma – “Ringraziamo la senatricee il nuotatore Manuelper il loro impegno quotidiano e per cosa esso rappresenta per tutte le generazioni. Il loro esempio ci insegna a seguire valori che vanno rispettati nei rapporti con gli altri, anche nella diversità culturale, religiosa o di origine. Sono valori che fanno parte della nostra comunità”. Così il consigliere capitolino dellaDavidenel corso della sua dichiarazione in cui si è conferita, all’unanimità, laonoraria alla testimone della Shoah Lilianae a Manuel

Così in una nota il consigliere capitolino dellaDavideLaincontra il mondo delle imprese alla iniziativa del consigliere Davide, candidato per la- Salvini premier alle prossime elezioni amministrative. Insieme aera presente il candidato sindaco del centrodestra per Roma Enrico Michetti. Particolare ...Bordoni (Lega): "Calabrese ha deciso di coprirsi di ridicolo prendendo le parti della tragicomica esperienza della giunta Raggi" ...Roma - "Siamo in piena emergenza rifiuti, i mezzi sono pochi, i passaggi troppo veloci e non si riesce a smaltire il lavoro quotidiano, con che coraggio ...