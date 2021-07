Boom pirateria: cresce la fruizione illecita di sport live (Di martedì 13 luglio 2021) La pirateria rimane una spina nel fianco dell’industria dei contenuti audiovisivi, con inevitabili conseguenze per il sistema economico ed occupazionale del nostro Paese e, soprattutto in un momento come quello attuale, porre in essere le migliori strategie di contrasto rappresenta un elemento imprescindibile. A evidenziarlo è FAPAV – Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 13 luglio 2021) Larimane una spina nel fianco dell’industria dei contenuti audiovisivi, con inevitabili conseguenze per il sistema economico ed occupazionale del nostro Paese e, soprattutto in un momento come quello attuale, porre in essere le migliori strategie di contrasto rappresenta un elemento imprescindibile. A evidenziarlo è FAPAV – Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Boom pirateria: cresce la fruizione illecita di sport live: La pirateria rimane una spina nel fianc… - AnimeClick : Pirateria audiovisiva in calo dopo il boom da lockdown? #agoraclick167 - FAPAV_IT : RT @Cor_Com: #Pirateria audiovisiva, illeciti in calo dopo il boom da lockdown - filoage : Pirateria audiovisiva, illeciti in calo dopo il boom da lockdown - Cor_Com : #Pirateria audiovisiva, illeciti in calo dopo il boom da lockdown -