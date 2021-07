Boom di prenotazioni vaccinali in Francia: quasi un milione ha già aderito (Di martedì 13 luglio 2021) In meno di 24 ore quasi un milione di francesi si prenotano per il vaccino. Ma non tutti plaudono la mossa di Macron, opposizioni e medici all'attacco Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 luglio 2021) In meno di 24 oreundi francesi si prenotano per il vaccino. Ma non tutti plaudono la mossa di Macron, opposizioni e medici all'attacco

Advertising

HuffPostItalia : In Francia boom di prenotazioni del vaccino dopo l'annuncio delle restrizioni per i no vax - fanpage : Boom di prenotazioni per il vaccino in Francia nelle ultime 24 ore. - LaStampa : Vaccini, boom di prenotazioni in Francia dopo l’appello Macron: 1 milione di persone in una notte - robertoanversa : Vaccini, boom di prenotazioni in Francia dopo l’appello Macron: 1 milione di persone pronte a ricevere la dose… - emrato : @Ryos_27 @poivre74 @LaStampa Direi che funziona -