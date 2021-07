Bomba day ad Avellino | 300 volontari della Protezione Civile in arrivo

(Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono circa 300 iRegione Campania impegnati a supporto delle attività relative al disinnesco dell’ordigno bellico diche avverrà il 25 luglio prossimo con il coordinamentoPrefettura die l’intervento del Genio Guastatori di Caserta. Le attivitàregionale sono finalizzate a garantire supporto sia nella fase di evacuazione dei cittadini del perimetro interessato (968 famiglie per complessive ...

Prefettura di AvellinoIl Prefetto di Avellino Paola Spena ha presieduto questa mattina una nuova riunione di coordinamento con tutte le componenti coinvolte nelle operazioni di bonifica bellica presso il torrente ...Come abbiamo già scritto in un altro articolo, il prefetto di Avellino Paola Spena ha presieduto questa mattina una nuova riunione di coordinamento con tutte le componenti coinvolte nelle operazioni ...