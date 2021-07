Bolzano Sud. Nel deposito SASA nuova stazione di rifornimento di idrogeno per autobus (Di martedì 13 luglio 2021) SASA continua a puntare sull’idrogeno: nei prossimi mesi, 12 nuovi autobus a idrogeno rafforzeranno la flotta sostenibile della società di trasporto pubblico locale. Per questo motivo è già in costruzione presso il deposito di Bolzano Sud un’apposita stazione di rifornimento di idrogeno. “Il nostro piano di investimento nel settore dell’idrogeno si fonda su tre pilastri: investimenti nella tecnologia, in nuovi mezzi e in infrastrutture. La costruzione della nuova stazione di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 13 luglio 2021)continua a puntare sull’: nei prossimi mesi, 12 nuovirafforzeranno la flotta sostenibile della società di trasporto pubblico locale. Per questo motivo è già in costruzione presso ildiSud un’appositadidi. “Il nostro piano di investimento nel settore dell’si fonda su tre pilastri: investimenti nella tecnologia, in nuovi mezzi e in infrastrutture. La costruzione delladi ...

