Bolzano. La Giunta provinciale ha riconfermato i vertici dell’Agenzia CasaClima per altri quattro anni

La Giunta provinciale ha riconfermato i vertici dell'Agenzia CasaClima per altri quattro anni (Di martedì 13 luglio 2021) La Giunta provinciale ha confermato oggi su proposta dell'assessore Giuliano Vettorato l'incarico a Ulrich Santa come direttore generale dell'Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima e Ulrich Klammsteiner come direttore tecnico per ulteriori quattro anni. L'assessore Vettorato ha sottolineato in questo contesto l'importanza dell'Agenzia CasaClima nell'attuazione degli obiettivi del Piano Clima "Energia Alto Adige 2050" e nell'ambito dello sviluppo dell'Agenzia come centro di competenza. Con la trasformazione in Agenzia per l'Energia ...

