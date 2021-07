Bologna, Sabatini: “Arnautovic? Non l’ho ancora preso, vediamo” (Di martedì 13 luglio 2021) “Arnautovic e Diaby? Non li ho presi ancora, il mercato è giovane, vediamo che succede nelle prossime settimane“. Così Walter Sabatini, coordinatore tecnico del Bologna, risponde ai microfoni di Calciomercato.it in merito alle voci di mercato circolate negli ultimi giorni. Sabatini ha poi parlato anche dell’operazione Tomiyasu-Tottenham: “Il Bologna dovrà chiuderla, non siamo ancora in questa fase, stiamo ancora costruendo ed è chiaro che Tomiyasu si muove solamente per la valutazione che gli è stata attribuita dal ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “e Diaby? Non li ho presi, il mercato è giovane,che succede nelle prossime settimane“. Così Walter, coordinatore tecnico del, risponde ai microfoni di Calciomercato.it in merito alle voci di mercato circolate negli ultimi giorni.ha poi parlato anche dell’operazione Tomiyasu-Tottenham: “Ildovrà chiuderla, non siamoin questa fase, stiamocostruendo ed è chiaro che Tomiyasu si muove solamente per la valutazione che gli è stata attribuita dal ...

