Bologna, Musa Barrow positivo al Covid-19 (Di martedì 13 luglio 2021) Il calciatore Musa Barrow è risultato positivo al Covid-19. Lo rende noto il Bologna, club proprietario del suo cartellino, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Musa Barrow, rientrato ieri a Casteldebole – si legge nel comunicato -. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Il calciatoreè risultatoal-19. Lo rende noto il, club proprietario del suo cartellino, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. “IlFc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al-19 del calciatore, rientrato ieri a Casteldebole – si legge nel comunicato -. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare“. SportFace.

