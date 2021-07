Bologna. Bando per l’assegnazione del teatro del ‘700 di Villa Aldrovandi Mazzacorati (Di martedì 13 luglio 2021) È online l’avviso pubblico del Settore Cultura e Creatività per l’assegnazione del “teatro del ’700” all’interno di Villa Aldrovandi Mazzacorati, in via Toscana 17-19; il bene è vincolato dalla Soprintendenza ed è di proprietà della Regione Emilia-Romagna. Il Comune, cui è stato assegnato il teatro, oltre ad altre porzioni della Villa, intende individuare un soggetto o il raggruppamento di soggetti che possa proporre un progetto culturale della durata di quattro anni, rinnovabile per altri quattro, articolato su tre linee di azione: lo sviluppo di iniziative culturali ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 13 luglio 2021) È online l’avviso pubblico del Settore Cultura e Creatività perdel “del ’700” all’interno di, in via Toscana 17-19; il bene è vincolato dalla Soprintendenza ed è di proprietà della Regione Emilia-Romagna. Il Comune, cui è stato assegnato il, oltre ad altre porzioni della, intende individuare un soggetto o il raggruppamento di soggetti che possa proporre un progetto culturale della durata di quattro anni, rinnovabile per altri quattro, articolato su tre linee di azione: lo sviluppo di iniziative culturali ...

Advertising

ciottololiquido : @Supermailoo Dicevano qui che per Bologna il palazzetto è un po' distante dallo scalo e nell'area non ci sono, per… - Ilsolito_In : Tra un'ora si chiude il bando per le candidature all'Eurovision. Chissà se Milano e Roma l'hanno presentata. Attua… - emiliapost_ : Bologna diventa ‘Game Farm’: Regione e Comune promuovono un #bando per lo sviluppo di #videogiochi aperto a… - econerre : Bando Voucher Digitali I4.0: i contributi della Camera di commercio di Bologna - dvaldi1 : #Bologna Vincono un bando per uno spazio, ma il Comune non glielo assegna. E in ogni caso il locale non è agibile.… -