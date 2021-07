Bollette a 28 giorni | il Tar annulla multe Antitrust agli operatori telefonici | si valuta il ricorso E gli utenti temono stop dei rimborsi

(Di martedì 13 luglio 2021) Il Tarlecomminate dall’di telefonia per lea 28. E l’autorità presieduta da Roberto Rustichelliilal Consiglio di Stato. Con il sostegno delle associazioni dei consumatori cheil caos suiper gli. La sentenza del giudice amministrativo rischia infatti di diventare il grimaldello delle compagnie telefoniche perpare iai clienti per la ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il Tar boccia le multe a Tim, Vodafone, Fastweb e Wind per le bollette a 28 giorni. Con simili… - Vincenz78441140 : RT @fattoquotidiano: Bollette a 28 giorni, il Tar annulla multe Antitrust agli operatori telefonici: si valuta il ricorso. E gli utenti tem… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Bollette a 28 giorni, il Tar annulla multe Antitrust agli operatori telefonici: si valuta il ricorso. E gli utenti tem… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Bollette a 28 giorni, il Tar annulla multe Antitrust agli operatori telefonici: si valuta il ricorso. E gli utenti tem… - fattoquotidiano : Bollette a 28 giorni, il Tar annulla multe Antitrust agli operatori telefonici: si valuta il ricorso. E gli utenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette giorni

Related Postssalate a Morino, il Cam chiarisce: servizio di… 7 ore fa 'Abbiamo ... 'il Bosco delle Fate è aperto tutti i, a tutte le ore ed è visitabile fino al 15 settembre. ......il prezzo del carburante del 55% in 14, facendo salire i prezzi per il cibo e altri beni. Le interruzioni di corrente fino a 21 ore al giorno hanno causato il raddoppio delledel ...Bambini di appena cinque anni sono costretti a scendere in strada per vendere benzina al mercato nero e raccogliere rottami metallici e plastica, costretti a subire violenze e abu ...Il nuovo Piano nazionale energetico (Pniec) prevederà per l'Italia al 2030 114 gigawatt di capacità produttiva da fonti rinnovabili (contro i 56 GW al 2020) e un taglio delle emissioni di gas serra de ...