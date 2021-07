Boga-Atalanta, i nerazzurri spingono (con grande ottimismo) per l’attaccante del Sassuolo (Di martedì 13 luglio 2021) Con Josip Ilicic sempre più vicino alla cessione, l’Atalanta continua a stare alla finestra per l’attaccante in forza al Sassuolo Jeremie Boga. Non una sorpresa visto che già dell’estate del 2019 il ragazzo era seguito in maniera costante da Sartori (su richiesta del mister). Ecco la situazione attuale della trattativa, con una spinta non indifferente da parte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Boga e Thauvin, c’è il Napoli da battere Il Milan pensa a Stefano Sensi per il centrocampo ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 13 luglio 2021) Con Josip Ilicic sempre più vicino alla cessione, l’continua a stare alla finestra perin forza alJeremie. Non una sorpresa visto che già dell’estate del 2019 il ragazzo era seguito in maniera costante da Sartori (su richiesta del mister). Ecco la situazione attuale della trattativa, con una spinta non indifferente da parte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::e Thauvin, c’è il Napoli da battere Il Milan pensa a Stefano Sensi per il centrocampo ...

TMit_news : Boga, ancora sirene dalla Ligue 1. Prende forma la pista Nizza - sportli26181512 : Atalanta, tentativo per Boga!: L'Atalanta guarda in casa Sassuolo per... - AmoBergamo : #Bergamo Mercato: se parte Ilicic, l'indiziato numero uno per rimpolpare l'attacco è Boga del Sassuolo - Ciro28465303 : RT @TheNapoliZone: @Naples___ @NicoSchira l’Atalanta sta preparando un’offerta perché vuole Boga come pallino di Gasperini che lo riterrebb… - TheNapoliZone : @Naples___ @NicoSchira l’Atalanta sta preparando un’offerta perché vuole Boga come pallino di Gasperini che lo rite… -

Ultime Notizie dalla rete : Boga Atalanta Atalanta, tentativo per Boga! Commenta per primo L' Atalanta guarda in casa Sassuolo per l'attacco. E, come scrive la Gazzetta dello Sport , la prima scelta per rinforzare il reparto offensivo è Jeremie Boga , esterno del club neroverde.

Ennesimo mercato intelligente, l'Atalanta sogna in grande: il tesoretto finanzia 4 colpi In questo caso il nome sulla lista è quello di Jeremie Boga , reduce da una stagione piena di difficoltà col Sassuolo ma dalle indubbie qualità tecniche. Come sempre, le buone idee in casa Atalanta ...

Dalla Francia: l'Atalanta torna alla carica per Boga Calcio Atalanta Occhio Atalanta, anche il Nizza punta Boga Insomma, Boga non si muove per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro che è la valutazione fatta dagli emiliani. L’altra ragione è la concorrenza di tanti club francesi. Dopo Lione e Marsiglia, ...

Seguito dal Napoli, il Nizza di Galtier punta Boga: pronta l’offerta Non c'è solo l'Atalanta sulle tracce di Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo. Secondo il portale francese Footmercato, nell'ultimo fine settimana i vertici del Nizza hanno incontrato il procuratore d ...

