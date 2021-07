Bocelli a Vanessa Ferrari: “Tiferemo per te” (Di martedì 13 luglio 2021) La campionessa bresciana ha scelto “Con te partirò” per il corpo libero ai prossimi Giochi Olimpici. Dal tenore e dalla figlia Virginia, giovane ginnasta di otto anni e appassionata della disciplina, l’in bocca al lupo per Tokyo. glb/gtr/c su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) La campionessa bresciana ha scelto “Con te partirò” per il corpo libero ai prossimi Giochi Olimpici. Dal tenore e dalla figlia Virginia, giovane ginnasta di otto anni e appassionata della disciplina, l’in bocca al lupo per Tokyo. glb/gtr/c su Il Corriere della Città.

Advertising

sportface2016 : VIDEO - #Tokyo2020 Vanessa #Ferrari ha scelto 'Con te partirò' come musica per il suo programma al corpo libero: ar… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Bocelli a Vanessa Ferrari: 'Tiferemo per te' - - CorriereCitta : Bocelli a Vanessa Ferrari: “Tiferemo per te” - francigio : RT @Federginnastica: Vanessa Ferrari cambia la musica del suo corpo libero per l'Olimpiade di Tokyo e sceglie “Con te partirò” di Andrea Bo… - ALIYAMUSTAQUENA : RT @Federginnastica: Vanessa Ferrari cambia la musica del suo corpo libero per l'Olimpiade di Tokyo e sceglie “Con te partirò” di Andrea Bo… -