BMX, Olimpiadi Tokyo 2021: presentate le squadre di XCO e BMX in vista della partenza per il Giappone (Di martedì 13 luglio 2021) Nella giornata odierna sono state presentate, per mezzo di una conferenza stampa, le squadre XCO e BMX in vista delle imminenti partenze per le Olimpiadi di Tokyo. All'evento erano presenti anche il coordinatore del gruppo fuoristrada Massimo Ghirotto e i due tecnici Mirko Celestino e Tommaso Lupi. Per gli obiettivi sotto i Cinque Cerchi del gruppo XCO, ha esordito Eva Lechner parlando della sua condizione: "…sto bene, abbiamo fatto il ritiro a Livigno e c'erano le condizioni perfette per allenarci. Il gruppo è ben affiatato. Ci sono state un paio di procedure diverse rispetto alla ...

