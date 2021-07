Bmw Serie 2 Coupè | la nuova compatta super sportiva

(Di martedì 13 luglio 2021) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Si apre un nuovo capitolo per la storia di modelli compattisportivi BMW. LaBMWrappresenta un concentrato di tecnologia a favore della sportività tipica del Gruppo con uno sviluppo incentrato sull’eccellenza dinamica, sul design sportivo, su potenti motori e una sofisticata tecnologia del telaio e assetto. Il suo aspetto indipendente, il motore a benzina a sei cilindri in linea al top della gamma, la trazione posteriore e i componenti del telaio ripresi dalla4 differenziano la2 ...

