Black Widow – Recensione del ritorno della Marvel al cinema!

I Marvel Studios tornano al cinema con Black Widow dopo il blocco e i ritardi causati dalla pandemia. La Vedova nera ha finalmente il suo film in solitaria per concludere la sua storia nel Marvel Cinematic Universe. Black Widow Natasha Romanoff è stata la prima supereroina ad apparire sugli schermi del MCU, nonché il secondo supereroe in assoluto dopo Ironman. Il suo debutto è avvenuto nel 2010, proprio nel secondo capitolo della trilogia dedicata a Tony Stark. Sono passati undici anni dal suo debutto e Nat ha percorso un cammino tutt'altro che semplice fino al suo ...

