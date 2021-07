Billie Eilish risponde alla critica: “Mangiate la mia polvere” (Di martedì 13 luglio 2021) Billie Eilish, la cantante di “Therefore I Am”, pubblicherà il suo secondo album, “Happier Than Ever”, il 30 luglio. La cantante si è ribellata alle critiche dicendo: “Mangiate la mia polvere“. Questo dopo aver ricevuto una serie di commenti offensivi riguardo al nuovo disco. Alcuni critici hanno definito debole, rispetto al suo LP di debutto “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Billie Eilish risponde alla critica, ma è una diciannovenne da hit? La star diciannovenne ha condiviso un post su TikTok, in cui è apparsa in primo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021), la cantante di “Therefore I Am”, pubblicherà il suo secondo album, “Happier Than Ever”, il 30 luglio. La cantante si è ribellata alle critiche dicendo: “la mia“. Questo dopo aver ricevuto una serie di commenti offensivi riguardo al nuovo disco. Alcuni critici hanno definito debole, rispetto al suo LP di debutto “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”., ma è una diciannovenne da hit? La star diciannovenne ha condiviso un post su TikTok, in cui è apparsa in primo ...

Advertising

uguleni : non è possibile che billie eilish sia di fine 2001 dopo anni non riesco ancora a crederci - uguleni : billie eilish a 19 anni seguita da tutto il mondo e io a 19 anni sarò come sono ora cioè a letto a scorfanarmi di gelato - ruoxiIan : @beinglnlyfitsme @angrylesb0 @erwinluvr segui chi vuoi ma non andare a qrt gente che dice “billie eilish è stupida”… - justwaytootired : @bcksbrns ma billie eilish è fidanzata???? - Znnax_ : Avete già sentito il mio Remix Bootleg di NDA di Billie Eilish ? Andate a sentirlo e aiutatemi a condividerlo ! Ecc… -