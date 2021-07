(Di martedì 13 luglio 2021) L’amministrazionenei prossimi giorni metterà in guardia lestatunitensi sui crescenti rischi di, in quanto la Cina punta ad un maggiore controllo dell’hub finanziario. Lo rivela il Financial Times citando tre persone che sono a conoscenza del dossier. Secondo quanto riportato, il Governo cinese avrebbe intenzione di accedere ai dati che lestraniere trasmettono ae sta pensando ad una nuova legge che permetterà a Pechino di imporre ritorsioni contro chiunque permetta di attuare sanzioni straniere contro ...

Advertising

HuffPostItalia : Biden prepara warning alle aziende Usa, rischioso operare a Hong Kong - giovanni_arata : Il Presidente Biden prepara un ordine esecutivo per limitare le pratiche anticoncorrenziali delle #BigTech… - G_B0TTAZZI : RT @formichenews: Linee russe. Così Biden prepara la cyber risposta a Putin Il Cremlino ha valicato le ultime linee rosse hackerando il Pa… - otto_lanza : RT @formichenews: Linee russe. Così Biden prepara la cyber risposta a Putin Il Cremlino ha valicato le ultime linee rosse hackerando il Pa… - formichenews : Linee russe. Così Biden prepara la cyber risposta a Putin Il Cremlino ha valicato le ultime linee rosse hackerando… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden prepara

Yahoo Finanza

Il presidente Joeha intenzione di emettere un 'warning' e imporre più sanzioni in risposta al giro di vite di Pechino sul movimento pro - democrazia a Hong Kong e al genocidio che gli Stati ...... come di una persona che siad un'azione suicida. Un'altra pista che potrebbe incuriosire ...alla città di Atlanta ma la lega l'ha spostata a Denver su sollecitazione del presidente Joe, ...L’amministrazione Biden nei prossimi giorni metterà in guardia le aziende statunitensi sui crescenti rischi di operare a Hong Kong, in quanto la Cina punta ad un maggiore controllo dell’hub finanziari ...Gazprom si prepara a salutare Merkel completando il Nord Stream 2 prima del suo addio alla politica. Giovedì la cancelliera da Biden ...