Bianchi | “La scuola sia al centro del rilancio per uscire dall’emergenza Covid”

(Di martedì 13 luglio 2021) Il Ministro dell’Istruzione Patrizioha partecipato oggi, in videoconferenza, al Segmento ministeriale del Global Education Meeting 2021 dell'UNESCO, a margine del Forum politico di alto livello per lo sviluppo sostenibile. L'articolo .

La proposta di aprire le scuole anche nel periodo estivo, lanciata dal Ministro dell'Istruzione Patrizioha diviso il mondo della. Il PianoEstate ha registrato resistenze e ...Di tutto ciò ringrazio il Ministroper la sua vicinanza alla nostra Regione e il Presidente ... Sono previsti anche: un programma per il rafforzamento delle competenze nellasecondaria di ...Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha partecipato oggi, in videoconferenza, al Segmento ministeriale del Global education ...“E’ il primo accordo che firmiamo con una Regione – dice il ministro Patrizio Bianchi – e’ il segnale chiaro che ... Saranno valorizzati, in particolare, i progetti delle scuole in rete con ...