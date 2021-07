Bernardeschi, nozze a sorpresa a 48 ore dalla vittoria degli Europei. La sposa è un volto noto della tv... FOTO - VIDEO (Di martedì 13 luglio 2021) Bernardeschi, nozze a sorpresa a 48 ore dalla vittoria degli Europei. La sposa è un volto noto della tv. A due giorni dalla finale di Wembley che ha visto l'Italia trionfare sul tetto... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021)a 48 ore. Laè untv. A due giornifinale di Wembley che ha visto l'Italia trionfare sul tetto...

Advertising

tvdellosport : ???? “Siamo Campioni d’Europa” ?? Da #Carrara, il matrimonio di #Bernardeschi: ancora festa per il calciatore della… - SkySport : Bernardeschi sposa Veronica Ciardi: nozze da campioni d'Europa! FOTO #SkySport #Bernardeschi - zazoomblog : Day after azzurri campioni dEuropa: nozze Bernardeschi Donnarumma show e super Chiellini - #after #azzurri… - zazoomblog : Bernardeschi nozze a sorpresa a 48 ore dalla vittoria degli Europei. La sposa è un volto noto della tv... -… - alessiobae : RT @perchetendenza: 'Bernardeschi': Perché oggi convolerà a nozze con la fidanzata Veronica Ciardi -