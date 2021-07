Bernardeschi | dopo la vittoria all' Europeo oggi è il giorno del matrimonio

Advertising

Gazzetta_it : Bernardeschi, festa doppia: dopo l’Europeo l’altare, si sposa domani con Veronica - GoalItalia : Tutta la gioia di #Bernardeschi dopo #ItaliaInghilterra ?? - Agenzia_Ansa : Dopo appena 48 ore dalla vittoria agli Europei di calcio, Federico Bernardeschi si sposa oggi con l'ex concorrente… - BFONASF : RT @yleniaindenial: Se Nicolò Barella dopo tutti i festeggiamenti è riuscito a presentarsi dalle più alte cariche istituzionali e Federico… - DLipasTaco : RT @Caustica_mente: SARAH NILE ROMPE L’AMICIZIA CON #VERONICACIARDI DOPO IL MANCATO INVITO AL MATRIMONIO CON #bernardeschi #bernaweddingday… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi dopo

Subito, ad attendere i due, la luna di miele. Il matrimonio è stato anche l'occasione, per l'... Così, in un video sui social, si vede uno scatenatoin abito grigio e bianco arringare ...Proprio due giornila vittoria dell'Europeo, con il secondo rigore consecutivo trasformato daquello in semifinale con la Spagna: per il bianconero, il cui contratto con la ...Il calciatore è convolato a nozze con l'ex concorrente del Grande Fratello Veronica Ciardi. Il matrimonio si è svolto a Carrara ...Con l'Europeo appena concluso è tempo di calciomercato per la Juventus, che punta a regalare al neotecnico Massimiliano Allegri una rosa all'altezza delle ambizioni ...