Bergamo e gli assembramenti per la vittoria dell’Italia: “Contagi in crescita? Lo vedremo tra 7-10 giorni” (Di martedì 13 luglio 2021) assembramenti, feste anche al chiuso senza mascherina, caroselli per le strade tra persone troppo vicine quanto non protette, nemmeno dal vaccino. È subito allarme Contagi Covid per le feste della vittoria della Nazionale italiana agli Europei di calcio. Per una sera nessuno – o perlomeno pochi – hanno voluto pensarci, ma gli esperti virologi lo hanno fatto, come Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità per la crisi Covid-19, che ha commentato molto negativamente le mischie e gli assembramenti in tutto il Paese. O come il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 luglio 2021), feste anche al chiuso senza mascherina, caroselli per le strade tra persone troppo vicine quanto non protette, nemmeno dal vaccino. È subito allarmeCovid per le feste delladella Nazionale italiana agli Europei di calcio. Per una sera nessuno – o perlomeno pochi – hanno voluto pensarci, ma gli esperti virologi lo hanno fatto, come Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità per la crisi Covid-19, che ha commentato molto negativamente le mischie e gliin tutto il Paese. O come il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, ...

A Bergamo gli Alpini donano l'attrezzatura dell'ospedale in Fiera varesenews.it Visite dei parenti in ospedale: si attende il via libera dalla Regione L'Asst«Papa Giovanni» già ha elaborato un suo protocollo. Ma la direzione Welfare ha al vaglio un documento per tutta la Lombardia. Il protocollo è pronto, ma ora l'inversione di tendenza tra le varia ...

