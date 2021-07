Beppe Salvia | poeta malinconico degli ossimori e delle contraddizioni

Advertising

poeticaOdissea : RT @SocietyPoets: Dalle #poesie del lucano Beppe Salvia, morto suicida a Roma nel 1985. - pana_tta : RT @SocietyPoets: Dalle #poesie del lucano Beppe Salvia, morto suicida a Roma nel 1985. - SocietyPoets : Dalle #poesie del lucano Beppe Salvia, morto suicida a Roma nel 1985. -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Salvia

Italia Magazine

Una produzionePlatania per Lucerna Films con la regia di Andrea Larosa. Girato a Milano, la ... Strana Officina, Roberto Tiranti, Fabio Lione, Marco di, Fabio Treves, Stef Burns e tanti ...La zona di produzione si colloca in un vero e proprio distretto letterario, narrato da... Qui non si trova il sentore disebbene sia uno dei descrittori più spesso citati nel Moscato. '...