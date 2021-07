Benitez vuole Koulibaly all' Everton | la situazione

(Di martedì 13 luglio 2021) La stagione del Napoli è ripartita sotto la guida del nuovo tecnico Luciano Spalletti. Tra i giocatori che potrebbero lasciare la squadra c'è anche Kalidou. Il difensore senegalese potrebbe essere ceduto per racimolare un bel gruzzoletto e far respirare il bilancio. Il giocatore è molto seguito in Premier League con il Manchester United alla ricerca di un nuovo centrale e sempre vigile sulladel senegalese. Ma non c'è solo lo United: anche l'di Rafavorrebbe acquistare, appena arrivato sulla panchina dei Toffees, vorrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Benitez vuole

Spallettipuntare sul giovane portiere. Seccondo quanto raccontano in queste ore in Inghilterra, Rafa, vorrebbe rinforzare la difesa dell'Everton con Kalidou koulibaly , già allenato ai ...Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime notizie dall'Inghilterra con l' Everton che mostra forte interesse per Koulibaly ,acquistarlo per 35 milioni. Il tecnico spagnolo fu decisivo per l'approdo del centrale senegalese a Napoli.Rafa Benitez vorrebbe iniziare con il botto la prossima campagna acquisti: occhi puntati sulla rosa del Napoli, l'Everton prepara l'offerta al Napoli. Ultimi aggiornamenti di mercato dall'Inghilterra ...Sky sport 24 riporta le ultime sul rinnovo di Lorenzo Insigne e il calciomercato del Napoli. L'agente del magnifico incontrerà De Laurentiis.