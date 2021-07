Beni Culturali | dal turismo 4 0 alla progettazione dei musei virtuali | il Suor Orsola celebra i 30 anni del corso

(Di martedì 13 luglio 2021) Digitalizzazione del patrimonio culturale, gamification dei4.0, management museale edei. Sono solo alcuni dei nuovi insegnamenti, molti dei quali laboratoriali ed affidati ai professionisti del settore, che andranno ad arricchire la rinnovata offerta formativa di uno dei corsi di laurea storici dell’Universitàncasa di Napoli, la più antica Università non statale italiana, che fu la prima in Italia nel 1991 ad avviare undi studi specificamente ...

Advertising

_Carabinieri_ : 'Il mondo salverà la bellezza', mostra a Castel Sant’Angelo a Roma fino al 4 novembre, su prevenzione, sicurezza e… - _Carabinieri_ : Foggia: #Carabinieri sequestrano 54 reperti archeologici tra olle, brocche e piccoli vasi, 15 monete e una medaglia… - Ariel48536344 : RT @dukana2: #SUD?!?? Un altro calcio sui denti dal #GovernoDeiPeggiori #Draghi nordisti di #Confindustria! ?? IL PIANO DELLA VERGOGNA! È… - paoloferrarelli : RT @dukana2: #SUD?!?? Un altro calcio sui denti dal #GovernoDeiPeggiori #Draghi nordisti di #Confindustria! ?? IL PIANO DELLA VERGOGNA! È… - mickycaruso : RT @dukana2: #SUD?!?? Un altro calcio sui denti dal #GovernoDeiPeggiori #Draghi nordisti di #Confindustria! ?? IL PIANO DELLA VERGOGNA! È… -

Ultime Notizie dalla rete : Beni Culturali

Itaca Notizie

Fattiva la collaborazione dell'Ufficio Nazionale Liturgico e dell'Ufficio per iEcclesiastici e l'Edilizia di Culto della Cei. Due momenti di studio caratterizzeranno la mattina di ...... presenta Arte e Musica, una serie di eventi relativi all'Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema deie per la ...PECARA – “L’obiettivo del progetto di legge a mia firma è quello di dotare la Regione Abruzzo di un provvedimento che possa valorizzare l’inestimabile patrimonio culturale presente sul territorio e di ...Un film documentario mostrerà le varie esperienze culturali che hanno permesso ai migranti di praticare la cittadinanza attiva. Se ne parlerà domani 14 luglio a partire dalle 9,30 su piattaforma Zoom, ...