Benevento 5 – Volonnino | trovato l’accordo per il prolungamento

(Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Benevento 5 rende noto che è stato trovato l'accordo per il prolungamento del rapporto di Emanuele Volonnino fino al 30 giugno 2022. Il numero diciassette giallorosso ha messo a segno ventuno reti tra campionato e Coppa. "Sono molto felice per il mio rinnovo, c'è stata una grande sintonia tra me e la società – dice 'Alele'.- Il gol che ricordo con più affetto? Sicuramente il 2-1 contro l'Ecocity, perché dimostrammo tutta la nostra forza. La mia stagione è soddisfacente, voglio ringraziare mister Fabio Oliva che mi mette sempre in condizione di ...

. Emanueleè stato uno dei grandi protagonisti della promozione in serie A2 del5. Il funambolico talento partenopeo con le sue giocate ha dato imprevedibilità alla ......giallorossi nella storia del calcio sannita Al 'PalaTedeschi' il5 fa la storia, conquistando la promozione in Serie A2 nel calcio a 5. I marcatori sono stati Di Luccio, Brignola,...Il Benevento 5 ha reso noto che è stato trovato l'accordo per il prolungamento del rapporto di Emanuele Volonnino fino al 30 giugno 2022. Il numero diciassette giallorosso ha messo a segno ventuno ret ...Il Benevento 5 rende noto che è stato trovato l’accordo per il prolungamento del rapporto con Emanuele Volonnino fino al 30 giugno 2022. Il numero diciassette giallorosso ha messo a segno ben 21 reti ...