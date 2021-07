Bella (M5S): “Il governo garantisca il rientro in classe per tutti gli studenti” (Di martedì 13 luglio 2021) “Quello che inizierà a settembre sarà il terzo anno scolastico con una pandemia in corso, ed è impensabile che la didattica in presenza sia messa nuovamente in discussione. Con un ordine del giorno appena depositato al decreto Sostegni-bis chiediamo al governo di garantire il rientro in classe per tutti gli studenti e studentesse: occorre affrontare tutti quei nodi ancora irrisolti per aumentare la sicurezza (come i trasporti, l’areazione dei locali e il tracciamento dei contagi) e rendere le lezioni in presenza una priorità assoluta”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 luglio 2021) “Quello che inizierà a settembre sarà il terzo anno scolastico con una pandemia in corso, ed è impensabile che la didattica in presenza sia messa nuovamente in discussione. Con un ordine del giorno appena depositato al decreto Sostegni-bis chiediamo aldi garantire ilinperglie studentesse: occorre affrontarequei nodi ancora irrisolti per aumentare la sicurezza (come i trasporti, l’areazione dei locali e il tracciamento dei contagi) e rendere le lezioni in presenza una priorità assoluta”. L'articolo .

