Belen Rodriguez | nasce sua figlia Luna | l’annuncio sui social | “C’è qualcuno che è nato adesso…” FOTO

(Di martedì 13 luglio 2021) Era da giorni che sul web non si faceva altro che parlare die dell’imminente nascita di suaMarie. Ebbene, dopo tanti rumors e attesa, il lieto evento è finalmente arrivato. Questa notte, mentre tutta Italia gioiva per la vittoria degli Europei di calcio 2020, la showgirl dava alla luce la L'articolo proviene da KontroKultura.

E anche Fabrizio Corona manda un messaggio alla sua ex, che da poco è diventata mamma della piccola Luna Marie (nata dalla storia d'amore con Antonino Spinalbese ). L'ex re dei paparazzi che - lo ricordiamo - ha vissuto una lunga storia d'...ha dato alla luce la sua seconda figlia e il suo ex, Fabrizio Corona, le ha fatto gli auguri tramite social. Attraverso una story via social Fabrizio Corona si è congratulato con...ROMA (ITALPRESS) - Fiocco rosa per Belen Rodriguez. La showgirl ha annunciato su instagram la nascita della sua secondogenita Luna Marì, la figlia avuta con Antonino Spinalbanese. "C'è qualcuno ...Stefano De Martino reagisce alla nascita della figlia di Belen Rodriguez: ecco il significativo gesto social dell'ex marito della showgirl.