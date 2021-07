Belén Rodriguez mamma bis | Ecco la sua Luna Marì

Leggi su ck12

(Di martedì 13 luglio 2021) . Prime immagini, e primi like, per la neonata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenreal) Spuntano le prime, attesissime foto della neonata, figlia di Bélene Antonino Spinalbese. La piccola è nata poco dopo la mezzanotte, per cui la sua data di nascita recita 12 luglio 2021.non è nata a Milano come tutti credevano, ma a Padova, con parto naturale. La piccola al momento della nascita pesava poco meno di tre chili. Ti potrebbe interessare>>> E’ ...