Belen | il gesto inaspettato di Chiara Ferragni per la nascita di Luna Marì Fan increduli | «Lo ha fatto davvero?»

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez, è nata Luna Marì: il gesto di Stefano De Martino non passa inosservato, avete visto? - RaffaellaPivato : Stefano De Martino sulla nascita di Luna Marì: il gesto per mamma Belen - infoitcultura : Belen Rodriguez, il gesto più toccante dopo il parto: “Ti conquistero’ ogni attimo” - blogtivvu : Stefano De Martino reagisce alla nascita della figlia di Belen Rodriguez: ecco il significativo gesto social… - infoitcultura : Belen ha partorito: le prime foto della figlia e il dolce gesto di Antonino -

Ultime Notizie dalla rete : Belen gesto

Fabrizio Corona, un altro ex di, ha dedicato una Storia alla sudamericana, facendo gli auguri ... "Dovrò assumere farmaci per tutta la vita" Unmolto apprezzato, che dimostra ancora una ...Finalmente la notizia che in tanti aspettavano. La secondogenita diRodriguez è nata nella notte tra l'11 luglio e il 12 luglio e, come già annunciato, si chiama Luna Marì. Una gioia immensa per la showgirl argentina e il suo compagno Antonino Spinalbese, più ...Un gesto che non è stato apprezzato dalla coppia, tanto che Belen l’aveva chiamata per invitarla a non esternare i suoi sentimenti sui social, in modo da non alimentare il gossip.La vittoria dell’Italia di Roberto Mancini sull’Inghilterra nella finale di EURO 2020 ha fatto impazzire di gioia tutti i tifosi, uno su tutti il rapper napoletano Clementino che ha mantenuto la prome ...