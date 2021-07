Bayern Monaco su Chiesa, offerti 80 milioni: la risposta della Juve (Di martedì 13 luglio 2021) Federico Chiesa è finito nel mirino del Bayern Monaco: secco no della Juventus alla maxi offerta dei bavaresi Federico Chiesa si è consacrato anche a livello europeo: l’esterno della Juventus è stato uno dei migliori giocatori del torneo e le big sono su di lui, prima tra tutte il Bayern Monaco. Come riportato dal Corriere dello Sport, i bavaresi avrebbero formulato una maxi offerta da 80 milioni alla Juventus per Chiesa. Offerta rispedita al mittente dalla ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Federicoè finito nel mirino del: secco nontus alla maxi offerta dei bavaresi Federicosi è consacrato anche a livello europeo: l’esternontus è stato uno dei migliori giocatori del torneo e le big sono su di lui, prima tra tutte il. Come riportato dal Corriere dello Sport, i bavaresi avrebbero formulato una maxi offerta da 80allantus per. Offerta rispedita al mittente dalla ...

