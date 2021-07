Battiti Live, torna su Italia 1: ecco chi saranno i cantanti della prima serata (Di martedì 13 luglio 2021) A partire dal 13 luglio, inizierà la nuova edizione di Cornetto Battiti Live. Lo show si svolgerà in 5 puntate che, escludendo quella di stasera, andranno in onda rispettivamente il 20 luglio, il 27 luglio, il 3 agosto e il 10 agosto. Con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla conduzione, il programma di Italia 1 ha tutte le carte in regola per rivelarsi un successone. Ovviamente il vero fulcro della trasmissione saranno i cantanti che, con le loro note musicali, riscalderanno l’estate degli spettatori. Anche se il palco principale sarà quello del Castello Aragonese di Otranto, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 luglio 2021) A partire dal 13 luglio, inizierà la nuova edizione di Cornetto. Lo show si svolgerà in 5 puntate che, escludendo quella di stasera, andranno in onda rispettivamente il 20 luglio, il 27 luglio, il 3 agosto e il 10 agosto. Con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla conduzione, il programma di1 ha tutte le carte in regola per rivelarsi un successone. Ovviamente il vero fulcrotrasmissioneche, con le loro note musicali, riscalderanno l’estate degli spettatori. Anche se il palco principale sarà quello del Castello Aragonese di Otranto, ...

