Battiti Live 2021 da stasera su Italia 1 | la scaletta della prima puntata

(Di martedì 13 luglio 2021) Debuttasu1 inserata: ecco la, con Orietta Berti, Fedez e Colapesce e Dimartino.su1 intorno alle 21:20 arriva, appuntamento televisivo dell'estate musicalena presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci. Anche per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di Radio Norba, ma ...

MediasetPlay : Tantissimi ospiti e tante emozioni! Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri vi aspettano da martedì 13 luglio su… - xfindingchiarax : stasera battiti live per noi poveri finalmente - MontiFrancy82 : DAL 13 LUGLIO SU RAI 1 “RADIO NORBA CORNETTO #battitilive2021, CONDOTTO DA #ALANPALMIERI CON #ElisabettaGregoraci - CYNM00N_ : @dlibyhxliaa @28HABITX battiti live - 28HABITX : a che ora iniziano i battiti live -

Stasera su Italia 1 arriva la prima puntata di Radio Norba Cornetto, tra i protagonisti sul palco anche Annalisa e Federico Rossi . Insieme hanno da poco pubblicato il singolo ' Movimento Lento ', che è già diventato un tormentone estivo anche grazie ...Capo Plaza è uno degli ospiti della prima puntata delin onda questa sera in replica su Italia 1 (la diretta è stata trasmessa lo scorso 25 giugno su Radionorba). Rapper da quando aveva 13 anni, Capo Plaza " pseudonimo di Luca D'Orso " ...Questa sera torna l'appuntamento dell'estate con la grande musica italiana: Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci presentano il “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. L'evento sarà trasmesso ogni marte ...Battiti Live 2021: diretta, cantanti, scaletta ed esibizioni on the road prima puntata 13 luglio. Conducono Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.