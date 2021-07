Basta rifiuti elettronici: la Commissione Europea preme per il connettore unico per la ricarica degli smartphone (Di martedì 13 luglio 2021) La Commissione Europea insiste sul connettore unico per la ricarica degli smartphone La Commissione Europea preme per il connettore unico per la ricarica degli smartphone, così da facilitare ulteriormente le cose agli utenti e di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti elettronici. Nel 2009 la CE, tramite la creazione di un patto basato su adesione ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021) Lainsiste sulper laLaper ilper la, così da facilitare ulteriormente le cose agli utenti e di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente per quanto riguarda lo smaltimento dei. Nel 2009 la CE, tramite la creazione di un patto basato su adesione ...

Advertising

liberismorisor1 : “Il vento sta cambiando” e c’è olezzo di monnezza bruciata L’honestà non basta per governare una città ? Quadraro:… - MDiemoz : @ElioLannutti @LelloEsposito5 @fattoquotidiano O cerchi e non rifiuti il lavoro o altrimenti va abbolito...bast… - GianFreee : @RossellaMuroni @greentirepfu @rinnovabiliit @Facciamo_ECO @FranFerrante @IsabellaCeccari @leti_palmisano… - FZacchia : @fattoquotidiano @AndreaScanzi @globeroma Ma basta co sta merda, già siamo affogati nei rifiuti e voi ci rifilate pure ste cagate - Florian98168458 : @mlupoi Smettetela di definire novax chi rifiuti una TERAPIA GENICA SPERIMENTALE! BASTA ?STUFA?? Fatto tutti i vacc… -