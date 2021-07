Bassetti propone l'obbligo vaccinale come in Francia: 'Prendiamo esempio' (Di martedì 13 luglio 2021) L'Italia è in allerta per la variante Delta del coronavirus, "gli ospedali si sono quasi completamente svuotati di pazienti Covid e le rianimazioni sono tornate a occuparsi di tutti gli altri malati. ... Leggi su globalist (Di martedì 13 luglio 2021) L'Italia è in allerta per la variante Delta del coronavirus, "gli ospedali si sono quasi completamente svuotati di pazienti Covid e le rianimazioni sono tornate a occuparsi di tutti gli altri malati. ...

Bassetti propone l'obbligo vaccinale come in Francia: "Prendiamo esempio" Globalist.it Bassetti propone l'obbligo vaccinale come in Francia: "Prendiamo esempio" "Da agosto non potrai più andare al ristorante, al bar, sul treno, sul pullman o al cinema e a teatro senza essere vaccinato o avere un tampone negativo. Guardiamo e impariamo" ...

