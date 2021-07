Basket | USA sconfitti dall’Australia | 2 ko consecutivi per il Dream Team Boomers nel girone dell’Italia alle Olimpiadi

(Di martedì 13 luglio 2021) Gli USA sono statiper la seconda volta consecutiva in un’amichevole di avvicinamentodi Tokyo 2021, che scatteranno il prossimo 23 luglio. Ilha perso nettamente contro l’Australia: un fragoroso 91-83 in favore della terza forza del ranking mondiale, nuovo ko per i fuoriclasse a stelle e strisce dopo quello giunto due giorni fa in maniera inattesa contro la Nigeria. Una battuta d’arresto che accende inevitabilmente una spia rossa all’interno dello spogliatoio, anche se va detto che le nove stelle NBA inserite nella squadra guidata dal CT Gregg Popovich si sono radunate ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Team Usa, k.o. anche con l'Australia. Popovich: 'Dobbiamo migliorare ancora' #Tokyo2020 - STnews365 : Basket, il Team USA cade anche con l'Australia. Dopo la Nigeria, altro k.o. per la squadra di Popovich: 83-91 contr… - STnews365 : Team USA, Lillard: 'Dobbiamo ancora lavorare'. Al termine della sconfitta con l'Australia, Lillard è stato chiaro:… - STnews365 : Basket: il Team USA perde anche con l'Australia (91-83). Dopo aver perso con la Nigeria, gli Stati Uniti si arrendo… - valerionicastro : @nicola_sabina Culturalmente il podio alle Olimpiadi ha un significato già diverso, poi dipende sempre da situazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket USA

successo di nuovo. E stavolta fa male, perché alimenta tanti dubbi sul valore di quelli che dovrebbero essere gli indiscussi padroni delmondiale. Invece Teamperde 91 - 83 con l'Australia, terza nel ranking mondiale, e due giorni dopo l'inatteso k.o. con la Nigeria questa nuova sconfitta sa tanto di allarme rosso. Vero, le ...L'Avana: "Colpa degli" 18.0.1 A Ferrara 19 Ovadia (ri)porta Dante in mezzo al popolo e per le strade 19.0.1 Sfide impossibili 20 Juve regina del. Quel miracolo (di) Gentile C. 20.0.1 Sott'...Sarà soltanto una amichevole preolimpica, ma l'Australia a Las Vegas regala la seconda delusione consecutiva a Team USA con due leader e giocatori NBA, Patty Mills e Joe Ingles, a dare lezione di ...L’81 per cento usa app e social anche di notte. Ma emerge la richiesta di spazi pubblici attrezzati per i giovani e di tornei gratuiti. I disordini della nuova quotidianità fotografati in un report ...