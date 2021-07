Basket, la Nigeria batte l’Argentina in amichevole. Sarà avversaria dell’Italia alle Olimpiadi (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo la storica vittoria contro gli Stati Uniti, la Nigeria si ripete e domina la sua seconda amichevole di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nazionale africana ha vinto nettamente contro l’Argentina per 94-71in un match completamente in controllo da parte della squadra di coach Mike Malone. Per la Nigeria il migliore è stato Jhalil Okafor, che ha messo a referto 15 punti. In doppia cifra hanno chiuso anche Precious Achiuwa (12), Josh Okogie (10) e Chimezie Metu (10). Per l’Argentina una partita negativa dei suoi leader con il solo Leandro Bolmaro a 10 punti e ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Dopo la storica vittoria contro gli Stati Uniti, lasi ripete e domina la sua secondadi preparazionedi Tokyo 2020. La nazionale africana ha vinto nettamente controper 94-71in un match completamente in controllo da parte della squadra di coach Mike Malone. Per lail migliore è stato Jhalil Okafor, che ha messo a referto 15 punti. In doppia cifra hanno chiuso anche Precious Achiuwa (12), Josh Okogie (10) e Chimezie Metu (10). Peruna partita negativa dei suoi leader con il solo Leandro Bolmaro a 10 punti e ...

