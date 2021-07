Basket femminile, European Challengers: esordio con vittoria per l’Italia contro la Bulgaria (Di martedì 13 luglio 2021) l’Italia del Basket femminile parte bene negli European Challengers 2021. La formazione under 20 schierata dalla coach Sandra Orlando batte agevolmente la Bulgaria con il punteggio di 66-46. Dopo il 40-13 dell’intervallo, le Azzurre hanno decisamente allentato la pressione, rendendo meno ampio il divario, che aveva anche superato i 30 punti. Sugli scudi Meriem Nasraoui, autrice di una doppia doppia con 16 punti e 13 rimbalzi, seguita dai 12 punti di Silvia Pastrello. Si torna in campo domani, mercoledì 14 luglio, contro la Croazia, mentre giovedì 15 sarà il turno del ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021)delparte bene negli2021. La formazione under 20 schierata dalla coach Sandra Orlando batte agevolmente lacon il punteggio di 66-46. Dopo il 40-13 dell’intervallo, le Azzurre hanno decisamente allentato la pressione, rendendo meno ampio il divario, che aveva anche superato i 30 punti. Sugli scudi Meriem Nasraoui, autrice di una doppia doppia con 16 punti e 13 rimbalzi, seguita dai 12 punti di Silvia Pastrello. Si torna in campo domani, mercoledì 14 luglio,la Croazia, mentre giovedì 15 sarà il turno del ...

