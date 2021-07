Baseball: Italia, raduno e test a Grosseto in vista degli Europei (Di mercoledì 14 luglio 2021) Primi test per l’Italia a Grosseto. Lo stadio Jannella ha visto gli azzurri, per l’occasione guidati da David Sheldon, continuare la preparazione verso gli Europei di Torino, Avigliana e Settimo Torinese. Il confronto con il Bbc Ecopolis è terminato con il punteggio di 5-1. David Sheldon, nelle dichiarazioni in cui ha annunciato anche la presenza di Mike Piazza a inizio agosto, ha commentato: “Questo terzo impegno infrasettimanale ci ha permesso di vedere all’opera alcuni ottimi elementi, anche se purtroppo i ragazzi hanno fatto due soli turni in battuta e una ripresa sul monte. Ci ritroveremo adesso ad inizio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Primiper l’. Lo stadio Jannella ha visto gli azzurri, per l’occasione guidati da David Sheldon, continuare la preparazione verso glidi Torino, Avigliana e Settimo Torinese. Il confronto con il Bbc Ecopolis è terminato con il punteggio di 5-1. David Sheldon, nelle dichiarazioni in cui ha annunciato anche la presenza di Mike Piazza a inizio agosto, ha commentato: “Questo terzo impegno infrasettimanale ci ha permesso di vedere all’opera alcuni ottimi elementi, anche se purtroppo i ragazzi hanno fatto due soli turni in battuta e una ripresa sul monte. Ci ritroveremo adesso ad inizio ...

ITALIAN BASEBALL SOFTBALL FEDERATION - The official site Federazione Italiana Baseball Baseball: Italia, raduno e test a Grosseto in vista degli Europei Primi test per l'Italia a Grosseto. Lo stadio Jannella ha visto gli azzurri, per l'occasione guidati da David Sheldon, continuare la preparazione verso gli Europei di Torino, Avigliana e Settimo Torin ...

