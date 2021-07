Bandi Crias artigianato, Turano “40 mln per la ripresa post pandemia” (Di martedì 13 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Quaranta milioni di euro per sostenere le imprese artigiane dell’Isola colpite dall’emergenza Covid previsti dal “Fondo per la ripresa artigiani”. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sala Giovanni Bonsignore dell’assessorato Attività produttive della Regione Siciliana dall’assessore regionale Mimmo Turano, dal commissario straordinario della Crias, Giovanni Perino e dalla direttrice della Crias, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 13 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Quaranta milioni di euro per sostenere le imprese artigiane dell’Isola colpite dall’emergenza Covid previsti dal “Fondo per laartigiani”. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sala Giovanni Bonsignore dell’assessorato Attività produttive della Regione Siciliana dall’assessore regionale Mimmo, dal commissario straordinario della, Giovanni Perino e dalla direttrice della, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Gianlucaguida71 : RT @Regione_Sicilia: Artigiani, bandi @CriasNews per le imprese, Mimmo Turano: «40 milioni di euro per la ripresa post pandemia» - https://… - gioperarch : RT @Regione_Sicilia: Artigiani, bandi @CriasNews per le imprese, Mimmo Turano: «40 milioni di euro per la ripresa post pandemia» - https://… - COVIDbot_ITA : RT @Regione_Sicilia: Artigiani, bandi @CriasNews per le imprese, Mimmo Turano: «40 milioni di euro per la ripresa post pandemia» - https://… - Regione_Sicilia : Artigiani, bandi @CriasNews per le imprese, Mimmo Turano: «40 milioni di euro per la ripresa post pandemia» -… - Sicilianodoc73 : RT @GDS_it: Artigiani, bandi Crias per le imprese: 40 milioni di euro per la ripresa post pandemia -